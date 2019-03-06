ثورة من التغيير في النادي الملكي وستبدأ بعودة زيدان

2019/03/06 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، والمقربة من نادي ريال مدريد، أن "فلورنتينو بيريز يسعى لاحداث ثورة تغيير في النادي الملكي، وستبدأ بعودة زيدان".واوضحت أن "بيريز بدأ التواصل مع وزيدان، وأكد له بأن جميع الصلاحيات ستكون معه في سوق الانتقالات المقبلة، ووعده بالتعاقد مع نجوم كبار، على رأسهم نيمار دا سيلفا".وأكدت الصحيفة، أن "بيريز سيضاعف أجر المدرب الفرنسي في حالة موافقته على تدريب ريال مدريد من جديد".جدير بالذكر، أن زيدان على رأس قائمة المدربين المرشحين لقيادة يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل، خلفاً لماسيمليانو أليجري.ورحل زيدان رحل عن ريال مدريد في الصيف الماضي، بعد أن حقق الثلاثية التاريخية لدوري أبطال أوروبا في 2016، 2017، 2018.وخرج ريال مدريد من دور الـ16 أمس أمام أياكس، لأول مرة منذ 9 أعوام بدوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر 4/1 على ملعبه سانتياجو بيرنابيو. انتهى .م ك

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