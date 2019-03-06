2019/03/06 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أثار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، جدلًا وسخرية في الأوساط الشعبية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حديثه عن ممر المخدرات إلى العراق، وتجاهله ذكر إيران بالرغم من أنها تمثل أكبر دولة لتوريد المخدرات إلى البلاد.وقال عبدالمهدي خلال مؤتمره الاسبوعي, يوم امس ان “طريق وصول المخدرات الى العراق طويل جدا, المخدرات يتم نقلها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خارطة “إيران الأرجنتينية” تجتاح فيسبوك..



هكذا فسّر حسن العلوي تصريح عبدالمهدي! NAS | موقع ناس الرسمي.

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