تعرف على مواصفات اكثر الهواتف متانة في العالم

2019/03/06 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة استعرض موقع “mobile-review” المتخصص بشؤون التقنية هاتف “AGM X3” الجديد، الذي يعد من أمتن الأجهزة الذكية المطورة خصيصا للجيوش وقوات الأمن.وأبرز ما يميز هذا الهاتف، قدرته على تحمل الصدمات بفضل إطارات هيكله المصنوعة من الألومينيوم، والمغطاة بطبقة من المطاط الخاص، وشاشته المحمية بطبقة من زجاج “gorilla class-5”.كما يحمي هذا الهيكل المتين […]

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