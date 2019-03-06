بعد 40 عاما على اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية... ما هي مخاوف أمريكا

2019/03/06 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع مرور 40 عاما على توقيع اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، سرى تخوف أمريكي من عدم إكمال الاتفاقية.

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