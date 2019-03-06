الناصرية :انطلاق بطولة اشبال العراق للملاكمة بمشاركة 131 ملاكما

2019/03/06 | 21:04

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شبكة اخبار الناصرية:

انطلقت في مدينة الناصرية اليوم بطولة العراق لفئة الاشبال بالملاكمة وذلك بمشاركة 131 ملاكما من مختلف المحافظات العراقية .





شبكة اخبار الناصرية:انطلقت في مدينة الناصرية اليوم بطولة العراق لفئة الاشبال بالملاكمة وذلك بمشاركة 131 ملاكما من مختلف المحافظات العراقية .وقال عضو الاتحاد المركزي للعبة اسماعيل خليل لشبكة اخبار الناصرية ان البطولة التي انطلقت اليوم على قاعة منتدى سومر الرياضي في الناصرية ستتواصل حتى التاسع من اذار الجاري .واوضح ان 131 ملاكما من فئة الاشبال شاركوا بالبطولة ليشكلوا بذلك القاعدة الاساسية لرياضة الملاكمة في البلاد ، داعيا وزير الشباب والرياضة الى دعم اندية الملاكمة الرياضية واعادة اطلاق المنح المالية المتوقفة منذ العام 2014 .

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