السودان: جلسة برلمانية طارئة.. وتأجيل مؤتمر حزب الأمة المعارض

2019/03/06 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الغد في الخرطوم، بتأجيل المؤتمر الذي دعا إليه زعيم حزب الأمة المعارض في السودان الصادق المهدي لبحث سبل تصعيد الاحتجاجات ضد الرئيس عمر البشير.مشيرا كذلك إلى انعقاد جلسة برلمانية طارئة لإقرار قانون الطوارئ.

وأضاف، أن البرلمان السوداني يعقد جلسة طارئة لإقرار قانون الطوارئ الصادر قبل نحو أسبوعين، وتأتي هذه التطورات غداةَ يوم من الدعوات إلى الإضراب العام والتي قوبلت باستجابة محدودة.

وأوضح أن الإجراءات التي تتم في البرلمان السوداني يعتبرها مراقبون إجراءات شكلية، إذ يجري تنفيذ حالة الطوارئ بالفعل.

وأشار مراسلنا إلى أن الأغلبية في البرلمان داعمة لهذا القانون بينما تطالب القوى الأخرى بأن تقتصر المدة على 6 أشهر فقط وليس سنة.

وقال مراسلنا إن اليوم الأربعاء لم يشهد دعوات للتظاهر في الخرطوم، بينما دعت المعارضة إلى التظاهر غدا الخميس.

ودعا تجمع القوي المهنية السوداني للتصعيد المدني السلمي غدا ، مطالبا برحيل الحكومة و أيضا دعم تظاهر المرأة السودانية، إذ تنطلق التظاهرات من أمام منازل بعض رائدات ورموز العمل النسائي في السودان ومعظمهن في مدينة أم درمان.

وأضاف مراسلنا، أن رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، شكّل لجنة قانونية مصغرة من لجنة التشريع والعدل في البرلمان السوداني لمناقشة مقترح قانون الطوارئ الذي تقدم به وزير العدل السوداني.

وأكد أنه من غير المتوقع رفع حالة الطوارئ بل يتوقع أن يتم تمرير القانون في البرلمان السوداني باعتبار المؤتمر الوطني الحاكم له الأغلبية في البرلمان.

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