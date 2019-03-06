2019/03/06 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DyXPcUJDLxU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شباب com .. تعظيم الشهداء .. مظهر حضاري - 2019/3/6) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شباب com .. تعظيم الشهداء .. مظهر حضاري - 2019/3/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).