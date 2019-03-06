2019/03/06 | 21:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاقم أزمة السكن في العراق والحلول الحكومية "ترقيعية".. رويد الأحمد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VXOo2yHUbC0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاقم أزمة السكن في العراق والحلول الحكومية "ترقيعية".. رويد الأحمد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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