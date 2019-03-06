برشلونة يسعى للتعاقد مع زميل محمد صلاح

2019/03/06 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكرت تقارير صحفية أن نادى برشلونة يسعى للتعاقد مع زميل الدولي المصري محمد صلاح في فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الظهير الأيسر الإسباني ألبرتو مورينو، خلال الموسم المقبل.ويأتي الإسباني ألبيرتو مورينو الظهير الأيسر للريدز على رأس المرشحين لارتداء قميص البلوغرانا، وذلك وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية،.وأوضحت الصحيفة أن برشلونة، حدد عدة […]

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