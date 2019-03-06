فنزويلا تطرد السفير الألماني

2019/03/06 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت الحكومة الفنزويلية السفير الألماني لدى البلاد دانييل مارتن

كرينير بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، بعدما اتهمته بالتدخل في

شؤونها الداخلية.

وأضافت الحكومة في بيان "تعتبر فنزويلا أن من غير المقبول أن يقوم

دبلوماسي أجنبي بدور عام على أراضيها أقرب لدور زعيم سياسي موال

للأجندة التآمرية للقطاعات المتطرفة بالمعارضة

الفنزويلية".

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