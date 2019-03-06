اليمن.. صاروخ باليستي يستهدف مرتزقة العدوان في ميدي وعمليات نوعية في جيزان وعسير

2019/03/06 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت القوة الصاروخية اليمنية اليوم صاروخ باليستي من طراز بدر1_P

على تجمعات للغزاة والمرتزقة في صحراء ميدي قبالة جيزان .

واكد مصدر عسكري ان الصاروخ الباليستي حقق هدفه وأوقع خسائر كبيرة

في صفوف الغزاة والمرتزقة بصحراء ميدي .وفي جيزان نفذت القوات اليمنية عملية هجومية على مواقع لمرتزقة

الجيش السعودي قبالة جبل قيس ومصرع وإصابة أعداد منهم.وأشار المصدر الى انه تم استدراج مجموعة من المرتزقة إلى حقل

ألغام أدى إلى تضاعف عدد القتلى والجرحى قبالة جبل قيس.وفي جبهة عسير اطلقت القوات اليمنية صاروخين من نوع زلزال1 على

تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب.وأشار المصدر الى ان الجيش واللجان تمكنوا من استعادة السيطرة على

مواقع تمركز بها مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بـ عسير

بعملية هجومية.واكد المصدر مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة وإعطاب 3 آليات عسكرية

في العملية الهجومية قبالة منفذ علب.

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