ترشيح ثلاثة مدربين لمساعدة كاتانيتش

2019/03/06 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رشح اتحاد الكرة، 3 مدربين، لخلافة المدرب المساعد في المنتخب الوطني المقال من منصبه أحمد خلف، وذلك للعمل مع المدير الفني السلوفيني كاتانيتش.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد في تصريح صحفي ان "اتحاد الكرة سيفاضل بين 3 أسماء تم اختيارها للعمل كمدرب مساعد للسلوفيني كاتانيتش، والمدربين هم {رحيم حميد وعلي هادي وقصي منير}".وأضاف أن "الاتحاد سيحسم هوية المدرب المساعد خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الاتحاد" مبينا ان "هناك آراء مختلفة بين أعضاء الاتحاد لاختيار من سيتولى المنصب في الفترة المقبلة".وأوضح المصدر أن الاتحاد فاتح عددًا من مدربي اللياقة البدنية من أجل اختيار أحدهم للعمل مع الفريق.انتهى

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