لافروف: لن ننجر إلى سباق تسلح ولن نغلق باب الحوار مع أمريكا

2019/03/06 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تنجر إلى سباق تسلح جديد، ولن تغلق باب الحوار مع الولايات المتحدة.كلام لافروف جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بأبوظبي.وقال الوزير الروسي "لن ننجر إلى سباق تسلح جديد، ولم نرفض أي تنسيق مع الولايات المتحدة، سنحتفظ بحقنا في الرد بالمثل على أي خيار بشأن نشر الصواريخ في العالم".وأوضح "نسعى للقضاء على التطرف والإرهاب في المنطقة، ونؤيد حل القضايا عبر الحلول السياسية، ونؤيد حل القضية الفلسطينية من خلال القرارات الدولية".وفي وقت سابق الأربعاء، وصل لافروف إلى الإمارات، المحطة الرابعة والأخيرة من جولته الخليجية، التي شملت قطر والسعودية والكويت.

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