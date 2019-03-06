مقتل شرطي بنيران مجهولين في كركوك

2019/03/06 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز: كركوك

أفاد مصدر أمني, اليوم الاربعاء, بمقتل أحد عناصر الشرطة المحلية في هجوم مسلح نفذه مجهولون في قضاء الطوز جنوبي محافظة كركوك.





وقال المصدر في حديث لـ”النور نيوز” إن مسلحين اثنين كانوا يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على أحد افراد شرطة طورائ فوج 7 يدعى ( ا.



ع ) في قضاء الطوز مساء اليوم”.

وأضاف أن” الشرطي فارق الحياة بعد نقله إلى مشفى الطوز العام، لافتًا إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار”.





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