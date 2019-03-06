2019/03/06 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائممقام الرمادي في الانبار ابراهيم الجنابي، الأربعاء، عن إزالة وإغلاق 38 معمل للرمل على نهر الفرات جراء مخالفتها شروط البيئة.وقال الجنابي، إن "تم أزاله تسعة معامل مشيدة على نهر الفرات في منطقة الجزيرة شمالي مدينة الرمادي لمخالفتهم الشروط البيئية”.

وأضاف، انه “لجنة من دائرة الموارد المائية والجهات المعنية وبالتنسيق مع قوة الروجر تم إغلاق 29 معمل للرمل مشيد بالقرب من مشروع الورار في الرمادي، لتجاوزهم على حرمة النهر ضمن خطة تطبيق تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تنص على ازالة كافة التجاوزات على نهر الفرات".

وأوضح، ان "الحملة تهدف الى حماية نهر الفرات من التجاوزات ووضع حد لها من قبل اصحاب المعامل تسببوا بتلوث مياه النهر فضلا عن تدمير مشاريع المياه".

وأشار الى، ان "تنفيذ هذه الإجراءات وإزالة المتجاوزين سيسهم في الحفاظ على نهر الفرات من الترسبات الرملية نتيجة إنشاء معامل للرمل بالقرب من النهر".

تحرير: فاطمة صالح

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إزالة وإغلاق 38 معملا للرمل في الرمادي) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إزالة وإغلاق 38 معملا للرمل في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).