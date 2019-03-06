2019/03/06 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة اللاذقية الساحلية هطولات مطرية غير مسبوقة أدت لحدوث اختناقات مائية تسببت بغمر بعض السيارات والأقبية السكنية، كما أدت لقطع طرق رئيسة بشكل مؤقت، وتحديدا طريق اللاذقية – حلب القديم الذي يعد صلة الوصل بين مدينة اللاذقية وبين بعض قرى الريف الشمالي، وشرياناً يربط المدينة بالمنطقة الصناعية والمعامل الخاصة والحكومية المنتشرة على جانبي الطريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمطار تغمر الطرق والسيارات في مدينة اللاذقية السورية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمطار تغمر الطرق والسيارات في مدينة اللاذقية السورية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).