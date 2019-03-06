أمريكا والتحالف لا يمنعان سكان مخيم الركبان في سوريا من التنقل والحركة

2019/03/06 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم التحالف الدولي بقيادة أمريكا، العقيد شون راين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أو التحالف لا يعرقلان حركة سكان مخيم الركبان في سوريا.

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