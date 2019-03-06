الاستثمار المصرية تؤكد أهمية التعاون مع اليونان وقبرص

2019/03/06 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، افستاتيوس جياناكديس، نائب وزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، الذي يترأس وفد بلاده في زيارة رسمية لمصر.

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