400 عنصر “داعشي” حاولوا الهرب من “قسد” هذا ما حصل في الباغوز السورية

2019/03/06 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 400 مقاتل من تنظيم داعش، بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم المحاصر في بلدة الباغوز في شرق سوريا، وفق ما أفاد مصدر قيادي في صفوفها لوكالة “فرانس برس”، الأربعاء.وقال المصدر: “حاول 400 مقاتل من داعش التسلل والفرار من الباغوز عبر أحد المحاور، بعدما كانت شبكة […]

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