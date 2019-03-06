هذا هو موعد غرة شهر رجب في مصر وفلسطين

2019/03/06 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصر وفلسطين، اليوم الأربعاء، أن الجمعة المقبلة هي غرة شهر رجب، وذلك بعد استطلاع رؤية الهلال والتحقق بالرؤية البصرية.

وقالت دارُ الإفتاءِ المصريةُ إنها استطلعت هلالَ شهرِ رجب لعام 1440 هجريا بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شهر جمادى الآخرة، الموافق 6 من شهر مارس/أذار لعام 2019 ميلادية بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وذكرت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ غدا الخميس الموافق 7 من شهر مارس/أذار لعام 2019 ميلاديًّا هو المتمم لشهر جمادى الآخرة لعام 1440 هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق 8 من شهر مارس/أذار هو أول أيام شهر رجب لعام 1440 هجريًّا.

من جانبه، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، وأن يوم الجمعة هو غرة شهر رجب لعام 1440هـ،.

وبناء عليه فإن ذكرى الإسراء والمعراج تكون يوم الأربعاء، 27 من رجب، الموافق 3 من إبريل/نيسان المقبل.

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