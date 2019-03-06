حارس مغترب في انجلترا يصل النجف لتمثيل شباب الصالات

2019/03/06 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص وصل الحارس العراقي والمغترب في انكلترا، دياري محمد رشيد، الاربعاء، الى محافظة النجف الاشرف للانخراط في تدريبات منتخب الشباب بكرة الصالات.وقال المنسق الاعلامي للجنة الصالات عدي صبار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الحارس العراقي والمغترب في انكلترا، دياري محمد رشيد، وصل الى النجف مساء اليوم”.واوضح أن “الحارس سينخرط في المعسكر التدريبي […]

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