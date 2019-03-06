2019/03/06 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان أن بلاده حريصة على وجود دور عربي في سوريا، مشيرا إلى أن غياب هذا الدور ليس من الحكمة في ظل زيادة النفوذ التركي والإيراني فيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ردا على سؤال صحفي حول إعادة فتح السفارة الإماراتية في سوريا وإمكانية عودة دمشق إلى الجامعة العربية.





إقرأ المزيد

وقال آل نهيان إنه من الضروري احتواء الأزمة السورية وسوريا لتكون جزءا من المنطقة العربية، مشيرا إلى أن قرار أبوظبي فتح سفارتها في دمشق جاء لبدء هذه المسيرة.وأضاف أن نجاح احتواء الأزمة السورية "يحتاج إلى دور من الأطراف العربية ودور أيضا من دمشق..



ولكن لا زلنا بعيدين عن هذا الوضع..



هناك نية ورغبة في ذلك لكن ذلك يحتاج إلى عمل كبير من جميع الأطراف".المصدر: RT

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالله بن زايد: غياب الدور العربي في سوريا غير صحيح) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالله بن زايد: غياب الدور العربي في سوريا غير صحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).