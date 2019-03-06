2019/03/06 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الموانئ العراقية : انتشال وتعويم جنيبة غارقة منذ حرب الخليج

06/03/2019 21:29:00 PM |

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واع / بغداد / م .ا

اعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية ، الاربعاء ،عن انتشال وتعويم جنيبة غارقة منذ حرب الخليج .

وذكر بيان لمدير عام الشركة المهندس صفاء عبدالحسين تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) بتوجيه وزير النقل عبد الله لعيبي قام فنيو قسم الانقاذ البحري بالتعاون والعمل المشترك مع طاقم الرافعة حمرين ولليوم الخامس على التوالي اختلط فيها الليل بالنهار في انتشال الجنيبة الغارقة منذ حروب الخليج وتعويمها والعائدة الى احدى المؤسسات الحكومية .

وأضاف انه يبلغ طول الجنيبة ٥٠ متر وعرضها ١٠ متر وتم اخلائها الى ضفة القناة من امام رصيف ٥ ميناء المعقل ليبدو الرصيف خاليا من كل عائق من هذه الغوارق .

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