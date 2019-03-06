إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا قبالة جزيرة إيطالية

2019/03/06 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أنقذت السلطات المالطية 87 مهاجرا من قارب خشبي قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، ونقلوا إلى قاعدة بحرية في العاصمة فاليتا اليوم الأربعاء.وأفادت السلطات في مالطا بأن زورقا تابعا لها نقل المهاجرين في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بعد تعطل سفينة إيطالية أرسلت لإنقاذهم.ودخلت إيطاليا في مشاحنات مع مالطا، أصغر دول الاتحاد […]

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