تونس.. برلمانيون يرفعون شكوى قضائية لكشف حقيقة الجهاز السري للنهضة

2019/03/06 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: «اللهم ثورة» تكشف مخطط الإخوان الإرهابي..الحكومة توافق على تقنين أوضاع 156 كنيسة..اجتماع الدورة العادية 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب..الحكومة تسابق الزمن نحو «العاصمة الجديدة»..الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة..بحث مديونيات الصحف القومية للضرائب والتأمينات..وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يعلنون دعم وحدة الجيش الليبي..«تسجيل صوتي» يكشف مؤامرة تركيا ضد سوريا.

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 156 كنيسة

ترأس رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزراء شئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية، ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعاً.

«اللهم ثورة» تكشف مخطط الإخوان الإرهابي

واصلت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فى قضية تنظيم «اللهم ثورة»، لنشر الفوضى داخل الأراضى، تزامنًا مع أحداث ذكرى الخامس والعشرين من يناير، وتخطيطهم لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم..



وارتفع عدد المتهمين فى القضية إلى 66 متهمًا، وكشفت التحقيقات عن استخدام جماعة الإخوان الإرهابية لوسائل السوشيال ميديا المختلفة لانتقاء عناصرها الجدد وخاصة من فئات الشباب، وذلك تمهيدًا لاستخدامهم فى الزج بهم لتنفيذ المخططات الإرهابية، التى كانت تستهدف كنائس ودور عبادة وأكمنة للشرطة فى نطاق المنطقة المركزية وبعض المحافظات.

الحكومة تسابق الزمن نحو «العاصمة الجديدة»

تسابق الحكومة الزمن نحو العاصمة الإدارية الجديدة، لخلخلة العاصمة القديمة وفتح شرايين جديدة بمثابة بوصلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنية، بعد تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت قيمتها حتى الآن 120 مليار جنيه..وينقسم العمل فى العاصمة على مساحتها الشاسعة البالغة نحو 168 ألف فدان إلى مجموعة من المراحل المختلفة، تبلغ مساحة العمل فى المرحلة الأولى فقط نحو 10 آلاف فدان، بعض شركات المقاولات المصرية تختص بتنفيذ الحى السكنى، والبعض الآخر لتنفيذ حى الحكومى، وثلاثة للمدن الطبية والرياضية ومركز المؤتمرات والحديقة المركزية ،وتأسيس مركز إداري جديد يضم أماكن لقصر الرئاسة والبرلمان والحكومة وحيا دبلوماسيا ، و مطاراً دوليا، وأكبر حديقة على مستوى العالم، وتأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا ، تضم 25 حيًا سكنيًا ، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية ،و40 ألف غرفة فندقية ، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق، ونشاء منطقة للتكنولوجيا والابتكار ومجموعة من الجامعات،ومصانع «سوفت وير» لتكنولوجيا المعلومات ومركزًا للتجارب، وتعتمد المدينة على الطاقة الجديدة والمتجددة.

اجتماع الدورة العادية 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب

يعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، اجتماع دورتهم العادية الـ151 بمقر جامعة الدول العربية، ويتضمن مشروع جدول الأعمال الذى تناقشه هذه الدورة عددا من قضايا العمل العربى المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، ومناقشة تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد 150-151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية ( 30 ) المقررة بتونس نهاية الشهر الجارى.

الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة

شدد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى،على أهمية الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالى، مؤكدا أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأشاد بالدور الوطنى الذى يقوم به رجال الدفاع الجوى ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة، فى تأمين سماء مصر وفرض السيطرة الكاملة على مجالها الجوى، وأوصى المقاتلين بالحفاظ على المستوى الراقى للياقتهم البدنية والانضباط العسكرى فى المظهر والجوهر، لأنه المقياس الحقيقى لتقدم القوات المسلحة.

بحث مديونيات الصحف القومية للضرائب والتأمينات

بحث رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس مع قيادات الهيئة الوطنية للصحافة مديونيات المؤسسات القومية للضرائب والتأمينات، حضر الاجتماع وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وقطاع الأعمال، وتم خلال الاجتماع استعراض تقريرين لوزيرى المالية والتضامن عن إجمالى مديونيات المؤسسات للضرائب والتأمينات.وطلب رئيس الوزراء عقد اجتماع عاجل لبحث تصورات وخطط تطوير المؤسسات الصحفية القومية وخطة استغلال أصولها..وقال إن هذه المؤسسات عليها مستحقات مالية ضخمة حالياً لكل من الضرائب والتأمينات، وبالتالى يجب أن تكون هناك إرادة للتطوير من القائمين على هذه المؤسسات..وناشدت قيادات الصحف الحزبية والمستقلة رئيس الوزراء التدخل لمساعدتها على تسوية أزمة مديونياتها المتراكمة للتأمينات والضرائب أسوة بالصحف القومية.

وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يعلنون دعم وحدة الجيش الليبي

أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، أهمية التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب ودعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، والعمل على تفعيل المبادرة الثلاثية، وتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا استنادا لمشاورات القاهرة، وأكدوا التزامهم بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، ومساندة شعبها في تحقيق ما يصبو إليه من بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات وطنية وموحدة، والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة بما يحقق عودة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.

«تسجيل صوتي» يكشف مؤامرة تركيا ضد سوريا

حظرت محكمة في أنقرة «تغريدة» علي تويتر، نشرها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، تكشف تفاصيل تسجيل صوتي تم تسريبه لمسئولين أتراك كبار يناقشون ما وصف بـ «مؤامرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا»..وقال الموقع ان قرار حظر التغريدة اتخذه القاضي «علي كيليس» من محكمة أنقرة بـ «حجة الدفاع عن الأمن القومي»، وأكدت المحكمة صحة التسجيل المسرب الذي يناقش فيه مسئولون أتراك كبار امكانية التدخل في سوريا، تحت غطاء عملية مزيفة تنفذها المخابرات التركية، وفي التسجيل يمكن سماع نقاش بين وزير الخارجية آنذاك أحمد داوود أوغلو ونائبه فردون سينيروليوغلو، إلي جانب نائب رئيس هيئة الأركان العامة.



ومسئولين آخرين. .وقال أحدهم «إذا اقتضي الحال، سأرسل 4 رجال إلي سوريا ليطلقوا قذائف هاون علي الجانب التركي، وهكذا سنخلق ذريعة للحرب».

عسكرة الفضاء

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب مكرم محمد أحمد، تحت نفس العنوان: أعلنت الولايات المتحدة عزمها على الإسراع بإنشاء قوة فضائية كفرع سادس جديد للقوات المسلحة الأمريكية بعد القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية وحرس تسليح الفضاء، هدفها المُعلن المواجهة الفضائية لكل من الصين وروسيا باعتبارهما خطرين إستراتيجيين على أمن الولايات المتحدة.ويتشكل قوام القوة الفضائية الجديدة من حزمة متنوعة من الأقمار الصناعية تتعدد وظائفها ما بين الاستطلاع بالتصوير الرقمى، أو الأقمار الصناعية المختصة بالإنذار المُبكر، والأخرى المزودة بنظام القصف المدارى التى يطلق عليها مُصطلح القنابل المدارية، وينطوى مشروع القوة الفضائية الجديدة على إنشاء قيادة عسكرية فضائية، تملك موازنة حدها الأدنى 2 مليار دولار تتولى التعامل مع التهديدات خارج الغلاف الجوي، تصل قوة عملها إلى حدود 15 ألف شخص خلال السنوات الخمس الأولى، وسوف يتم تخصيص 73 مليون دولار لبناء مقر قيادة القوة الفضائية الجديدة.والواضح أن الروس يضعون نصُب أعينهم إعادة برامج روسيا الفضائية بما يمكنها من منافسة الولايات المتحدة، ومنذ عام 2005 أطلقت روسيا 15 قمراً صناعياً عسكرياً مملوكة لوزارة الدفاع الروسية مخصصة للتجسس والإنذار المُبكر فضلاً عن منظومة أقمار تتشكل نواتها من 24 قمراً صناعياً تحلق جميعها حول الكرة الأرضية فى 3 مدارات بهدف احتلال مساحات من الفضاء الكونى، تمكن روسيا من منافسة الولايات المتحدة فى سعيها لعسكرة الفضاء والسيطرة عليه.

وأضاف: ما يثير قلق العالم بالفعل أنه لا يبدو حتى الآن أن هؤلاء الفرقاء المتنافسين على عسكرة الفضاء يقتربون من تسوية مشكلاتهم عبر التفاوض على طرق واحدة لرسم الحدود فى الفضاء، بما يضمن حل نزاعاتهم المستقبلية فى إطار التسوية السلمية، لكن الأمر المؤكد أن إعلان الولايات المتحدة رسمياً عزمها إنشاء قوة فضائية كفرع سادس للقوات المسلحة الأمريكية سوف يدفع الروس والصينيين إلى خطوة مماثلة تعزز سباق عسكرة الفضاء انتظاراً لتوافق هذه القوى على كيفية التسوية السلمية لمشكلات الحدود فى الفضاء.

ونشرت الصحيفة «كاريكاتير» عن أزمة الكلاب الضالة في مصر

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