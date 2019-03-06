2019/03/06 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تهاوى سهم "جنرال إلكتريك" بأكثر من 8% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليواصل خسائره القوية لليوم الثاني مع توقعات سلبية بشأن الشركة.





وجاءت خسائر سهم الشركة الأمريكية بعد تصريحات من قبل الرئيس التنفيذي "لاري كولب" بأن التدفق النقدي الحر الصناعي للشركة في عام 2019 سيكون سلبياً، مشيراً إلى أن استثمارات الطاقة في جنرال إلكتريك سوف تواجه تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة.





وفي العام الماضي، حققت "جنرال إلكتريك" 4.5 مليار دولار من التدفق النقدي الحر.





ومن جانبه، قال "ستيفن توسا" المحلل لدى بنك "جي.بي.مورجان" في مذكرة للعملاء، إن قيمة سهم الشركة مبالغ فيها نظراً للعقبات التي تواجهها خلال العامين المقبلين، مبقياً سعره المستهدف عند 6 دولارات للسهم الواحد، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "جنرال إلكتريك" بنسبة 8.1% إلى 9.13 دولار.





وكان سهم الشركة الأمريكية قد تراجع بنحو 4.5% بنهاية جلسة أمس بعدما وصلت خسائره لأكثر من 7% خلال التعاملات.





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