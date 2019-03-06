عضو بالفيدرالي:

2019/03/06 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو "وضع طبيعي جديد" من تباطؤ النمو والذي من المرجح أن يبقي السياسة النقدية مقيدة.





وأضاف "جون ويليامز" رئيس الفيدرالي في نيويورك خلال حدث بالنادي الاقتصادي للولاية، اليوم الأربعاء: "أعرف أن هذا الحديث عن تباطؤ النمو يسبب عدم اليقين وبعض القلق، إلى جانب مخاوف من الركود، لكن ذلك لا ينبغي بالضرورة أن يكون مفاجئًا".





وتابع "ويليامز" أن أساسيات الاقتصاد قد أشارت بعض الوقت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي أبطأ من مستوياته في التسعينيات.





وأشار عضو الفيدرالي أن تباطؤ النمو ليس بالضرورة أن يمثل إشارة تحذيرية، مضيفاَ أن سوق العمل قوي للغاية والصورة العامة للاقتصاد جيدة في ظل انخفاض البطالة والنمو المستدام إلى جانب التضخم المستقر حول هدف المركزي الأمريكي البالغ 2%.





وأوضح "ويليامز" أنه ظل هذه الصورة الجيدة للاقتصاد، قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى الاعتماد على البيانات وأن يكون صبورًا حيال أي قرارات بشأن السياسة النقدية.





وذكر عضو الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ إلى 2% في العام الجاري، نظراً لتباطؤ النمو العالمي وعدم اليقين السياسي والظروف المالية الأكثر تشدداً.





يذكر أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.9% في عام 2018، وهو مستوى أعلى من المسجل في العام السابق له والبالغ 2.2%.





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