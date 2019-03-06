واردات النفط الأمريكية ترتفع من أدنى مستوى منذ عام 1996

2019/03/06 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند مستوى قياسي مرتفع خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع واردات الخام الأمريكية من أدنى مستوى في نحو 23 عاماً.





وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط استقر عند مستوى 12.100 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 1 مارس الجاري.





ويأتي استقرار إنتاج النفط الأمريكي بعد أسبوعين من الصعود القياسي ليظل ثابتاً عند أعلى مستوى على الإطلاق من حيث المستويات الأسبوعية.





وبحسب التقرير، فإن الواردات الأمريكية من النفط ارتفعت من أدنى مستوى مسجل في عام 1996 لترتفع بنحو 1.084 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي وتصل إلى 7.001 مليون برميل يومياً.





أما صادرات النفط في الولايات المتحدة فتراجعت بمقدار 556 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنقضي لتهبط إلى 2.803 مليون برميل يومياً.





وشكلت الزيادة القوية في الواردات النفطية إلى جانب تراجع صادرات الخام، قفزة بنحو 1.640 مليون برميل في صافي واردات الولايات المتحدة النفطية لتصعد إلى 4.198 مليون برميل يومياً.





وبالنسبة للمخزونات، فعكست مخزونات النفط الأمريكية اتجاهها لترتفع بنحو 7.1 مليون برميل في الأسبوع الأخير من فبراير وتصل إلى 452.9 مليون برميل.





أما مخزونات البنزين، فهبطت بمقدار 4.2 مليون برميل خلال الفترة نفسها.





وبحلول الساعة 4:11 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنحو 0.3% ليسجل 66.04 دولار للبرميل.





في حين تراجع سعر عقود خام نايمكس المستقبلية تسليم أبريل بنسبة 0.5% ليهبط إلى 56.27 دولار للبرميل.





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