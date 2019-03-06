الموانئ تنتشل جنيبة غارقة منذ حرب الخليج

2019/03/06 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاربعاء، عن انتشال وتعويم جنيبة غارقة منذ حرب الخليج في ميناء المعقل وسط البصرة.

وقال مدير عام الشركة صفاء عبدالحسين في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان فنيي قسم الانقاذ البحري قاموا بالتعاون والعمل المشترك مع طاقم الرافعة حمرين ولليوم الخامس على التوالي اختلط فيها الليل بالنهار في انتشال الجنيبة الغارقة منذ حروب الخليج وتعويمها والعائدة الى احدى المؤسسات الحكومية .وأضاف عبدالحسين، ان الجنيبة يبلغ طولها ٥٠ مترا وعرضها ١٠ متر وتم اخلائها الى ضفة القناة من امام رصيف ٥ ميناء المعقل ليبدو الرصيف خاليا من كل عائق من هذه الغوارق.انتهى

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