حارس مغترب يصل الى العراق

2019/03/06 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، وصول الحارس العراقي المغترب الى العراق، اليوم الأربعاء.

وذكر بيان لاتحاد الكرة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" وصول الحارس العراقي والمغترب في انكلترا، دياري محمد رشيد، للانخراط في المعسكر التدريبي لمنتخب شباب العراق للصالات الذي سيقام في محافظة النجف الاشرف، استعدادا لنهائيات كأس آسيا".انتهى

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