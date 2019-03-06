​مسؤول أممي: يجب التعامل مع

2019/03/06 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، على ضرورة منح أبناء عناصر تنظيم داعش، والقُصّر المتهمين بالانتماء له، "حقوقهم كاملة".جاء ذلك في تعليق للمتحدث الأممي "استيفان دوغريك" على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، صدر في وقت سابق الأربعاء، يتهم العراق بتنفيذ اعتقالات "تعسفية" و"تعذيب" لمئات الأطفال بدعوى انتمائهم للتنظيم. وقال دوغريك: "نحن قلقون إزاء ذلك، ومن المهم أن يحصل هؤلاء الأطفال على حقوقهم كاملة، ولدينا تواجد خاص بحقوق الإنسان في بعثتنا بالعراق ونسعى لمعالجة هذه المسائل".وفي وقت سابق الأربعاء، اتهمت "هيومن رايتس ووتش" حكومتيّ بغداد وإقليم الشمال باعتقال وملاحقة الأطفال الذين لهم أي صلات مزعومة بداعش؛ وتعذيبهم لانتزاع اعترافات، قبل الحكم عليهم بالسجن في جلسات قضائية سريعة و"غير عادلة".وتُقدّر المنظمة أن ألفًا و500 طفل اعتقلوا في هذا الإطار، حتى نهاية عام 2018، ولا تتوفر في المقابل إحصاءات عراقية رسمية.وعادةً ما تنفي السلطات العراقية صحة الاتهامات الموجه لها من قبل منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تتعامل مع جميع المعتقلين بحسب الدستور وبشكل عادل.

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