إنتكاسة لترامب بإرتفاع العجز التجاري الأمريكي الى أعلى مستوى

2019/03/06 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتسع العجز التجاري بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم إلى أعلى

مستوى في 10 أعوام حيث وصل العجز في الميزان التجاري إلى 621 مليار

دولار العام الماضي، الأمر الذي يراه مراقبون بمثابة انتكاسة لوعود

الرئيس دونالد ترامب بتقليص العجز.

ويمثل العجز التجاري الفارق بين قيمة السلع والخدمات التي تستوردها

الولايات المتحدة من الدول الأخرى وبين قيمة ما تصدره.وكان الرئيس ترامب حدد تقليص العجز التجاري كأحد الركائز الأساسية

لسياسته، ولكن في عام 2018 ، صادرات الولايات المتحدة كانت أقل من

وراداتها.ويقول ترامب إن الولايات المتحدة " تُسرق" من قبل دول أخرى، ويريد

من تلك الدول خفض تعريفتها على السلع الأمريكية وشراء المزيد من

البضائع منها.وتخوض الولايات المتحدة حاليا ما يراه البعض حربا تجارية مع الصين

بسبب ما تدعي أنه ممارسات تجارية غير عادلة، ما أدى إلى زيادة

التعرفة الجمركية على سلع بعضهما البعض.

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