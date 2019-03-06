الحداد يكرم عدداً من المخترعين العراقيين

2019/03/06 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الاربعاء ، جمع من المخترعين العراقيين درع مجلس النواب، وشهادات تقديرية تكريماً لما حازوا به من براءات الإختراع.

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