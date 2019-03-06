مجلس النجف يصوّت على يوم مولد الامام علي «ع» عيدا في المحافظة

2019/03/06 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة النجف الاشرف بالاجماع، اليوم الاربعاء، على اعتبار يوم مولد الامام علي (عليه السلام) عيداً في المحافظة.

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