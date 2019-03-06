الحلبوسي يشيد بالدور الإيراني في العراق

2019/03/06 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، بالدور الذي تلعبه إيران في دعم ومساعدة العراق.

والتقى الحلبوسي، اليوم الأربعاء، يرافقه وفد نيابي خلال زيارة غير معلنة إلى طهران، وزيرَ الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ووفق بيان لمكتب الحلبوسي طالعته (باسنيوز)، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وتوسيع آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد الحلبوسي، وفق البيان «ضرورةَ تعاون العراق وإيران مع دول الإقليم؛ لإعادة استقرار المنطقة، مثمنًا وقوف إيران إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب، ودعمهم لوحدته».

وأضاف أن «التحالف الدولي لن يشكل أيَّ خطر أو تهديد على جوار العراق من ضمنه إيران، ولن نسمح بأن تُستخدم الأراضي العراقية لإيذاء جيراننا، وأن وجوده يقتصر على مساندة العراق في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي».



مشيرا إلى أن «العراق ما زال بحاجةٍ لجهود الاستشارات والتدريب والدعم الفني؛ للقضاء على خلايا الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن جهود المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار والإعمار وعودة النازحين»، مؤكداً أن وجود التحالف الدولي هو بموافقة الدولة العراقية.

من جانبه شكر ظريفُ موقفَ العراق بشأن ملف العقوبات، مؤكداً عدم رغبة بلاده في أن يكون العراق ساحةَ صراعٍ بين إيران والدول الأخرى، مشيراً إلى دور العراق وأهميته في التقارب بين دول المنطقة.

وكانت مصادر عراقية قد كشفت في وقت سابق اليوم، عن نية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة الحلبوسي قبل أيام من زيارة مرتقبة هي الأولى للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد .

وفي خطوة مفاجئة لم يعلن البرلمان العراقي عن تلك الزيارة رسمياً، لكن مصادر برلمانية سربت نبأ الزيارة .





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