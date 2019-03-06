2019/03/06 | 22:40

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عنوان الخبر المرسل:هزايز اذار ..



هل ستسقط هدوء الموسم ام ان للربيع قولته؟http://www.skypressiq.net/l/41913

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزايز اذار .. هل ستسقط هدوء الموسم ام ان للربيع قولته؟) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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