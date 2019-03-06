تفعيل عمل المشاريع الاستثمارية ابرز مفرزات هذا الاجتماع

2019/03/06 | 22:40

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عنوان الخبر المرسل:تفعيل عمل المشاريع الاستثمارية ابرز مفرزات هذا الاجتماعhttp://www.skypressiq.net/l/41911

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