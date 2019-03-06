تحرير امرأة و14 طفلاً ايزيدياً

2019/03/06 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكوردية، اليوم الاربعاء، من تحرير امرأة و14 طفلا ايزيديا في بلدة الباغوز في ريف دير الزور السورية.

وذكر موقع ايزيدي 24 المحلي ان المرأة المحررة تدعى نادية بركات قاسم، من أهالي شنكال، بالإضافة إلى 14 طفلا إيزيديا، والذين كان تنظيم داعش قد اختطفهم خلال اجتياحه لشنگال في آب عام 2014.

واشار الى ان تحريرهم تم خلال عمليات إجلاء عناصر داعش وعائلاتهم من الباغوز والتي تعتبر آخر معاقل التنظيم.

ونوه إلى أن قوات سوريا الديمقراطية ستسلم نادية والأطفال، لمجلس البيت الإيزيدي بإقليم الجزيرة في الساعات القليلة القادمة على أمل تسليمهم الى ادارة قضاء شنگال وبعدها إلى ذويهم.

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