المدرب بيردسلي المتهم بالتنمر يترك نيوكاسل

2019/03/06 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نيوكاسل المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن بيتر بيردسلي، الموقوف منذ العام الماضي بعد اتهامه بالتنمر على لاعب الوسط المغربي الأصل ياسين بن المهني، لم يعد مدربا لفريق تحت 23 عاما.

وقال نيوكاسل في بيان عبر موقعه على الإنترنت “يؤكد نيوكاسل أن بيتر بيردسلي لم يعد يعمل بالنادي”.

وأضاف “نشكر جهود بيتر التي قدمها لاعبا ومدربا وسفيرا للنادي ونتمنى له التوفيق في المستقبل”.

ونفى بيردسلي (58 عاما)، لاعب منتخب إنجلترا السابق الذي قضى معظم مسيرته مع نيوكاسل، اتهامات التنمر وأصدر بيانا شخصيا بعد خروجه من النادي.

وقال “حان الوقت لخوض تحد جديد وأتمنى التوفيق لكل اللاعبين والنجاح المستحق للمشجعين.



أنا ممتن للدعم الذي تلقيته واتطلع للمستقبل”.

وفتح نيوكاسل تحقيقا في مزاعم التنمر العام الماضي لكنه لم ينشر تقريرا عن النتائج.

ورحل المهني، الذي خاض مباراتين مع الفريق الأول لنيوكاسل، عن النادي العام الماضي وتعاقد مع سكونثورب يونايتد بدوري الدرجة الثالثة في انجلترا في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

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