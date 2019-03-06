2019/03/06 | 22:42

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أردوغان: إذا لم تتمكن أمريكا من استعادة أسلحتها في سوريا فعليها أن تسلمها لتركيا

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