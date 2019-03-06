2019/03/06 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مدافع عربي يدخل قائمة اهتمامات نادي ريال مدريد

06/03/2019 22:40:00 PM |

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واع / بغداد / متابعة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، الأربعاء، عن دخول المصري أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون، قائمة اهتمامات نادي ريال مدريد، لتعزيز خط دفاع الملكي بداية من الموسم المقبل.

وذكر موقع "برمنغهام لايف" الإنجليزي أن أحمد حجازي، لفت أنظار العديد من عمالقة أندية أوروبا، على الرغم من خوضه منافسات دوري الدرجة الأولى مع فريقه، أبرزهم ريال مدريد.

ويمتد عقد أحمد حجازي (28 عاما) مع وست بروميتش، حتى عام 2022، وتقدر قيمته السوقية بأكثر من 7 ملايين يورو، علما أنه انضم إلى صفوف فريقه الحالي، مقابل 5 ملايين يورو، قادما من نادي الأهلي المصري.

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