إخماد حريق في شركة نفط صينية بالكرادة

2019/03/06 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أخمدت فرق الدفاع المدني، حريقاً نشب في شركة نفط صينية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وذكر مصدر في الدفاع المدني لوكالة {الفرات نيوز} ان "فرق الدفاع المدني تمكنت وبوقت قياسي من إخماد حادث حريق في منطقة الكرادة/ العرصات لبناية مكونة من طابق ارضي والطابق الاول متخذه لشركة نفط صينية".وأضاف انه "تم إخماد الحريق وإنقاذ شخص صيني".انتهى

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