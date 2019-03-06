العبادي: قتال الجيش مع البيشمركة ضد داعش كانت نقطة تحول كبيرة من أجل العراق

2019/03/06 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، ان قتال الجيش مع البيشمركة ضد عصابات داعش "الارهابية" كانت نقطة تحول كبيرة من اجل العراق.تصريحات العبادي جاءت خلال استقباله كل من القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل الطالباني، ورئيس جهاز الحماية والمعلومات في اقليم كوردستان لاهور شيخ جنكي، وذلك خلال تواجده في مقر إقامته بالسليمانية.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقة بين المركز والاقليم واهمية حل الاشكالات القائمة وفق الدستور خدمة لابناء شعبنا".وأكد العبادي، بحسب البيان، "ان قتال الجيش مع البيشمركة ضد عصابات داعش الارهابية كانت نقطة تحول كبيرة من اجل العراق وتم تحقيق الانتصار الذي سطره ابناء شعبنا بمختلف مكوناته وابهر العالم ومهم جدا الحفاظ على هذا النصر" .

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