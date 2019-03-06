عبد الصمد يدعو الحكومة للإسراع في انجاز مشروع ميناء الفاو

2019/03/06 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس كتلة دولة القانون النيابية الدكتور خلف عبد الصمد الحكومة

الى حث الخطى من اجل المضي في مشروع ميناء الفاو.واعرب عبد الصمد في تغريده له على تويتر عن اعتقاده بأن الظروف مناسبة

لبذل مزيد من الجهود في هذا الإطار, مبينا ان انجاز ميناء الفاو يعني

تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحريك النشاط التجاري وتوفير فرص العمل

فضلا عن تقوية مكانة العراق في القرار السياسي الإقليمي.

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