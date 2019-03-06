محدث.. الدولار الأمريكي يحافظ على استقراره بعد تقرير

2019/03/06 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقرير "البيج بوك" وإعلان بيانات اقتصادية.





وفي تقرير "البيج بوك" الصادر اليوم، ذكر الاحتياطي الفيدرالي أن العديد من المناطق أبدوا مخاوفهم من ضعف الطلب العالمي والتعريفات الجمركية إلى جانب حالة عدم اليقين التجاري.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم، أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف وظائف بأقل من التقديرات خلال الشهر الماضي، فيما شهدت الولايات المتحدة أكبرعجز للميزان التجاري في 10 سنوات خلال 2018.





وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، ذكر تقرير صحفي أن الرئيس الأمريكي يريد عقد صفقة تجارية في أقرب وقت مع الصين على أمل أن تساهم في صعود الأسواق المالية.





وبحلول الساعة 7:35 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1308 دولار، فيما هبط أمام الين بنسبة 0.09% مُسجلاً 111.79 ين.





فيما صعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها البريطانية هامشياً بنسبة 0.07% عند مستوى 1.3169 دولار، كما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.09% إلى مستوى 1.0050 فرنك.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.876.





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