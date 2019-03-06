الفيدرالي: التعريفات الجمركية والإغلاق الحكومي الأخير يهددان الاقتصاد الأمريكي

2019/03/06 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الشركات الأمريكية لديها مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والتعريفات الجمركية، مشيراً إلى أن الإغلاق الحكومي قد أثر سلبياً على النمو.





وأضاف الفيدرالي في تقريره "البيج بوك" الصادر اليوم الأربعاء، أن النشاط الصناعي نما بقوة لكن الشركات أبلغت عن قلقها بشأن ضعف الطلب العالمي وارتفاع التكاليف بسبب التعريفات الجمركية وعدم اليقين المستمر في السياسة التجارية.





وذكر المركزي الأمريكي أن تمرير الشركات ارتفاع التكاليف للمستهلكين "تنوعت حسب المنطقة والصناعة"، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية تؤدي إلى ضغوط تصاعدية في الأسعار ببعض المناطق

وأشار البنك المركزي الأمريكي أن أغلبية المناطق شهدت نمواً في النشاط الاقتصادي بوتيرة طفيفة إلى معتدلة في أواخر يناير وفبراير الماضيين.





وأوضح البنك أن الإغلاق الحكومي الجزئي أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في نصف المناطق، لكنه أثر سلباً على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التجزئة ومبيعات السيارات والعقارات والتصنيع وخدمات التوظيف.





وذكر البنك المركزي أن العديد من المناطق قد أبلغوا عن نقص العمالة، مشيرين إلى ارتفاع الأجور.





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