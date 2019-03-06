2019/03/06 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي الكذبة السياسية التي تريد الاطاحة بمشروع الاغلبية السياسية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _Atkd2s2OLI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي الكذبة السياسية التي تريد الاطاحة بمشروع الاغلبية السياسية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هي الكذبة السياسية التي تريد الاطاحة بمشروع الاغلبية السياسية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).