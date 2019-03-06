2019/03/06 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _Atkd2s2OLI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي الكذبة السياسية التي تريد الاطاحة بمشروع الاغلبية السياسية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هي الكذبة السياسية التي تريد الاطاحة بمشروع الاغلبية السياسية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).