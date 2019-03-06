العثور على جثة رجل مجهول الهوية جنوب غربي بغداد

2019/03/06 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية في منطقة الرضوانية جنوب غربي العاصمة بغداد.

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