الدفاع المدني: إخماد 27 حريقاً في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية

2019/03/06 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، اخمادها 27 حريقاً في عموم محافظات البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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