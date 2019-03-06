استشهاد مدني بهجوم مسلح جنوب شرقي بغداد

2019/03/06 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإستشهاد مدني بهجوم مسلح نفذه مجهولون جنوب شرقي العاصمة بغداد.

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